Forfait pour le tournoi d’Adélaïde début janvier, Novak Djokovic a offi­ciel­le­ment débuté sa saison 2026 ce lundi à l’Open d’Australie, où il a donné une leçon de tennis à Pedro Martinez (71e mondial) : 6–3, 6–2, 6–2.

Vainqueur de son 100e match à Melbourne, le Serbe a revu quelques images de ses plus beaux souve­nirs dans le tournoi.

« J’aimerais bien retrouver ce corps pour être honnête. Pas pour la plage et pour le look mais pour la qualité de tennis. Je suis quand même assez satis­fait de mon physique aujourd’hui même si je ne suis pas tout à fait pareil », a plai­santé Djokovic en se revoyant torse nu lors de sa célé­bra­tion après sa fameuse victoire contre Rafael Nadal en 2012.