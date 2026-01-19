Forfait pour le tournoi d’Adélaïde début janvier, Novak Djokovic a officiellement débuté sa saison 2026 ce lundi à l’Open d’Australie, où il a donné une leçon de tennis à Pedro Martinez (71e mondial) : 6–3, 6–2, 6–2.
Vainqueur de son 100e match à Melbourne, le Serbe a revu quelques images de ses plus beaux souvenirs dans le tournoi.
« J’aimerais bien retrouver ce corps pour être honnête. Pas pour la plage et pour le look mais pour la qualité de tennis. Je suis quand même assez satisfait de mon physique aujourd’hui même si je ne suis pas tout à fait pareil », a plaisanté Djokovic en se revoyant torse nu lors de sa célébration après sa fameuse victoire contre Rafael Nadal en 2012.
Publié le lundi 19 janvier 2026 à 13:59