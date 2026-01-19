AccueilOpen d'AustralieDjokovic, en se revoyant torse nu face à Nadal : "J'aimerais bien...
Open d'Australie

Djokovic, en se revoyant torse nu face à Nadal : « J’aimerais bien retrouver ce corps pour être honnête. Pas pour la plage et pour le look mais pour la qualité de tennis »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Forfait pour le tournoi d’Adélaïde début janvier, Novak Djokovic a offi­ciel­le­ment débuté sa saison 2026 ce lundi à l’Open d’Australie, où il a donné une leçon de tennis à Pedro Martinez (71e mondial) : 6–3, 6–2, 6–2.

Vainqueur de son 100e match à Melbourne, le Serbe a revu quelques images de ses plus beaux souve­nirs dans le tournoi. 

« J’aimerais bien retrouver ce corps pour être honnête. Pas pour la plage et pour le look mais pour la qualité de tennis. Je suis quand même assez satis­fait de mon physique aujourd’hui même si je ne suis pas tout à fait pareil », a plai­santé Djokovic en se revoyant torse nu lors de sa célé­bra­tion après sa fameuse victoire contre Rafael Nadal en 2012. 

Publié le lundi 19 janvier 2026 à 13:59

