Après une fin de pre­mière set érein­tante, c’est Daniil qui démar­rait le plus fort en brea­kant d’en­trée avant…de som­brer en concé­dant 4 jeux de suite. Le numé­ro 1 mon­dial est tou­jours plus effi­cace et concen­tré quand il est accu­lé. Nole pre­nait dans les com­mandes et Daniil com­men­çait à s’a­ga­cer. Le Serbe par­ve­nait à conser­ver son avance mieux à brea­ker une fois de plus pour clore cette deuxième manche (6–2). et pou­voir ser­vir en pre­mier pour la 3ème manche. Maintenant le Russe devra réa­li­ser une exploit juste après avoir bri­sé sa raquette de rage.