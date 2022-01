Novak Djokovic contre le gouver­ne­ment austra­lien, acte III.

Après l’an­nu­la­tion de son visa et son expul­sion du terri­toire austra­lien il y a cinq jours, on apprend d’après les infor­ma­tions du Sun et relayées par le New York Post que le numéro 1 mondial serait en train de consulter ses avocats afin d’in­tenter un procès au gouver­ne­ment austra­lien dans le but d’ob­tenir une répa­ra­tion à la fois judi­ciaire et financière.

En effet, le Serbe pour­rait réclamer jusqu’à 4,4 millions de dollars à l’État austra­lien compre­nant les 2,75 millions de dollars d’une victoire finale à l’Open d’Australie.

« Il est bien connu que Novak et sa famille estiment qu’il a été mal traité dans l’hôtel de quaran­taine de Melbourne », a déclaré une source proche de son agent Edoardo Artladi au tabloïd britan­nique. « Il a été soumis à un trai­te­ment humi­liant. Il devrait porter plainte », aurait ajouté l’avocat et homme poli­tique serbe Toma Fila à propos de cette affaire.

Nous ne sommes visi­ble­ment pas au bout de nos peines dans cette rocam­bo­lesque histoire.