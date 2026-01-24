Novak Djokovic a vécu un samedi mouvementé sur le court, à l’occasion du troisième tour de l’Open d’Australie.
S’il a assez facilement disposé du Néerlandais, Botic Van De Zandschulp, le Serbe est apparu extrêmement tendu, allant même jusqu’à risquer une nouvelle disqualification en Grand Chelem après avoir envoyé une balle de rage en direction d’un ramasseur de balles.
Après avoir présenté ses excuses en conférence de presse, le décuple vainqueur du tournoi a été interrogé sur sa capacité à progresser dans le tournoi sans gaspiller d’énergie avant, potentiellement, de retrouver Jannik Sinner en demi‐finales et Carlos Alcaraz en finale.
« Je pense que les jours où je me sens bien physiquement et mentalement, vous savez, quand je joue bien, je peux défier n’importe qui, et je continue de croire que je peux tous les battre. Si ce n’était pas le cas, je ne serais pas ici. Soyez‐en sûr, je ne serais pas ici, c’est certain. Mais je sais aussi que si je dois affronter Sinner, ce sera en demi‐finale. Plus j’avance dans le tournoi, plus je dépense d’énergie, évidemment, et je ne sais pas comment mon corps va réagir. L’année dernière, trois des quatre tournois du Grand Chelem ne se sont pas très bien passés. Oui, je ne me sentais pas très bien en jouant contre lui et Alcaraz dans les dernières phases, mais j’espère que cela pourra changer. Je pense que j’ai probablement plus de chances ici, car c’est le début de la saison et mon corps est encore plus frais qu’il ne le serait peut‐être à d’autres moments de la saison. »
Publié le samedi 24 janvier 2026 à 18:58