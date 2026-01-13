Cinq jours avant le début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), Novak Djokovic s’est entraîné sur la Rod Laver Arena à Melbourne.
À 38 ans et à l’aube d’une nouvelle saison sur le circuit, peut‐être la dernière, le Serbe est apparu une nouvelle fois très affuté.
La question que tous les observateurs se posent désormais, et qui revient jour après jour, est la suivante : Nole peut‐il décrocher un 25e titre du Grand Chelem ?
L’Open d’Australie, tournoi qu’il a remporté à dix reprises, représente une opportunité forcément crédible. Mais venir à bout de Carlos Alcaraz et de Jannik Sinner sur dur, au meilleur des cinq sets, s’annonce comme un défi immense.
🚨 Novak Djokovic has arrived at the Australian Open.— Danny (@DjokovicFan_) January 13, 2026
The King is back. 👑 pic.twitter.com/cdO4i7Bhvo
Le premier Grand Chelem de l’année approche à grands pas.
Publié le mardi 13 janvier 2026 à 09:55