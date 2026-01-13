Cinq jours avant le début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), Novak Djokovic s’est entraîné sur la Rod Laver Arena à Melbourne.

À 38 ans et à l’aube d’une nouvelle saison sur le circuit, peut‐être la dernière, le Serbe est apparu une nouvelle fois très affuté.

La ques­tion que tous les obser­va­teurs se posent désor­mais, et qui revient jour après jour, est la suivante : Nole peut‐il décro­cher un 25e titre du Grand Chelem ?

L’Open d’Australie, tournoi qu’il a remporté à dix reprises, repré­sente une oppor­tu­nité forcé­ment crédible. Mais venir à bout de Carlos Alcaraz et de Jannik Sinner sur dur, au meilleur des cinq sets, s’annonce comme un défi immense.

🚨 Novak Djokovic has arrived at the Australian Open.



The King is back. 👑 pic.twitter.com/cdO4i7Bhvo — Danny (@DjokovicFan_) January 13, 2026

Le premier Grand Chelem de l’année approche à grands pas.