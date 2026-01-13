AccueilOpen d'AustralieDjokovic est dans la place et tout le monde se pose une...
Open d'Australie

Djokovic est dans la place et tout le monde se pose une question

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

Cinq jours avant le début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), Novak Djokovic s’est entraîné sur la Rod Laver Arena à Melbourne. 

À 38 ans et à l’aube d’une nouvelle saison sur le circuit, peut‐être la dernière, le Serbe est apparu une nouvelle fois très affuté. 

La ques­tion que tous les obser­va­teurs se posent désor­mais, et qui revient jour après jour, est la suivante : Nole peut‐il décro­cher un 25e titre du Grand Chelem ? 

L’Open d’Australie, tournoi qu’il a remporté à dix reprises, repré­sente une oppor­tu­nité forcé­ment crédible. Mais venir à bout de Carlos Alcaraz et de Jannik Sinner sur dur, au meilleur des cinq sets, s’annonce comme un défi immense.

Le premier Grand Chelem de l’année approche à grands pas. 

Publié le mardi 13 janvier 2026 à 09:55

