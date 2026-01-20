Lors de son duel face à Martinez, Novak s’est fait plaisir en réalisant un coup à la « Monfils ». En conférence de presse, le Serbe est revenu sur ce moment assez particulier pour lui.
« Il n’y a pas grand‐chose à dire. En plus, j’ai bien réussi mon coup, et je n’en ai pas fait beaucoup comme ça dans ma carrière, mais Gaël, oui. On l’a vu faire ça plein de fois dans les moments forts. Quand j’ai fait ça, c’est lui qui m’est venu à l’esprit en premier. Je me suis dit : « Maintenant, je sais ce qu’il ressent » (sourire). Ouais, ça m’a fait du bien, c’est sûr »
Au prochain tour, Nova affrontera l’Italien Francesco Maestrelli (141e mondial) qui a dominé un Terence Atmane à côté de ses pompes. Espérons que Francesco ne sera pas trop rattrappé par l’évènement car il n’est pas habitué à ce genre de duel. Face au tricolore, il a signé sa première victoire en Grand Chelem.
Publié le mardi 20 janvier 2026 à 08:45