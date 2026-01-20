Lors de son duel face à Martinez, Novak s’est fait plaisir en réali­sant un coup à la « Monfils ». En confé­rence de presse, le Serbe est revenu sur ce moment assez parti­cu­lier pour lui.

« Il n’y a pas grand‐chose à dire. En plus, j’ai bien réussi mon coup, et je n’en ai pas fait beau­coup comme ça dans ma carrière, mais Gaël, oui. On l’a vu faire ça plein de fois dans les moments forts. Quand j’ai fait ça, c’est lui qui m’est venu à l’es­prit en premier. Je me suis dit : « Maintenant, je sais ce qu’il ressent » (sourire). Ouais, ça m’a fait du bien, c’est sûr »

Au prochain tour, Nova affron­tera l’Italien Francesco Maestrelli (141e mondial) qui a dominé un Terence Atmane à côté de ses pompes. Espérons que Francesco ne sera pas trop rattrappé par l’évè­ne­ment car il n’est pas habitué à ce genre de duel. Face au trico­lore, il a signé sa première victoire en Grand Chelem.