L’attitude de Novak alors qu’il menait 6–0, 6–0, 1–0 était étrange et lorsque le Français parve­nait enfin à gagner son premier jeu, il semblait presque soulagé. C’est d’ailleurs ce qu’il a expliqué aux médias lors de sa confé­rence de presse.

« La tension dans le troi­sième set était telle qu’on se deman­dait s’il allait gagner un jeu ou non. La foule voulait qu’il gagne un jeu et qu’il soit dans le match. J’ai presque eu l’im­pres­sion qu’il était bon de perdre le jeu, juste pour être capable de se réini­tia­liser et de se recen­trer parce que la tension augmen­tait au fur et à mesure que le match avan­çait sans qu’il ne gagne de jeu. Je pense que, bien sûr, c’est diffi­cile pour lui, mais aussi pour moi de ne pas y penser, de ne pas penser au triple bagel. Donc, oui, j’étais content d’avoir réussi à sortir de cette situa­tion, 1–1 au troi­sième set, et de me concen­trer sur ce que j’avais à faire pour conclure le match. »