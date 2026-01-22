Après son succès plus que facile face au qualifié italien Maestrelli (6−3, 6–3, 6–2), Novak Djokovic avait le sourire sur le court inter­rogé par Barbara Schett.

L’ancienne joueuse autri­chienne consul­tante pour Eurosport profité de ce moment assez détendu pour évoquer l’ab­sence de la famille du serbe dans les tribunes.

Elle a donc inter­rogé Novak pour savoir s’il deman­dait à ses enfants de se lever pour le regarder. Nole a alors sourit et a expliqué pour­quoi le soutien de ses enfants étaient importants.

Novak Djokovic : “When I became a father, one of my grea­test wishes was for my kids to grow old enough to unders­tand what their daddy is doing. I’m very happy.” 🥹❤️



"My son wanted to be here. He wants to do anything to avoid school. Understandable." 😂😭

« Non pas du tout, ils ne se réveillent pas dans la nuit et d’ailleurs ils doivent être entrain de dormir. La prio­rité, c’est l’école et les devoirs. Après il est évident que je ne peux pas avoir de meilleurs suppor­ters que ma femme, mes enfants comme de la part de mes parents, mon oncle, mon frère. C’est bien sur très impor­tant pour moi. Quand je suis devenu père, l’un de mes plus grands vœux était que mes enfants gran­dissent assez pour comprendre ce que fait leur papa. Je suis très donc heureux. Et je suis très honoré que mes enfants aient pu assister à mes plus grands matchs depuis quelques années. Bien sûr mon fils voulait venir mais j’ai aussi envie de dire qu’il ferait tout pour éviter d’aller à l’école, ce qui est compré­hen­sible (rires) »