Après son succès plus que facile face au qualifié italien Maestrelli (6−3, 6–3, 6–2), Novak Djokovic avait le sourire sur le court interrogé par Barbara Schett.
L’ancienne joueuse autrichienne consultante pour Eurosport profité de ce moment assez détendu pour évoquer l’absence de la famille du serbe dans les tribunes.
Elle a donc interrogé Novak pour savoir s’il demandait à ses enfants de se lever pour le regarder. Nole a alors sourit et a expliqué pourquoi le soutien de ses enfants étaient importants.
Novak Djokovic : “When I became a father, one of my greatest wishes was for my kids to grow old enough to understand what their daddy is doing. I’m very happy.” 🥹❤️— Danny (@DjokovicFan_) January 22, 2026
“My son wanted to be here. He wants to do anything to avoid school. Understandable.” 😂😭pic.twitter.com/M2REr4JD8d
« Non pas du tout, ils ne se réveillent pas dans la nuit et d’ailleurs ils doivent être entrain de dormir. La priorité, c’est l’école et les devoirs. Après il est évident que je ne peux pas avoir de meilleurs supporters que ma femme, mes enfants comme de la part de mes parents, mon oncle, mon frère. C’est bien sur très important pour moi. Quand je suis devenu père, l’un de mes plus grands vœux était que mes enfants grandissent assez pour comprendre ce que fait leur papa. Je suis très donc heureux. Et je suis très honoré que mes enfants aient pu assister à mes plus grands matchs depuis quelques années. Bien sûr mon fils voulait venir mais j’ai aussi envie de dire qu’il ferait tout pour éviter d’aller à l’école, ce qui est compréhensible (rires) »
