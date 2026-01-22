Demi‐finaliste lors des quatre tournois du Grand Chelem la saison dernière, Novak Djokovic a réalisé une saison exceptionnelle pour un homme de 38 ans, et remarquable pour n’importe quel joueur de tennis de tout âge.
Mais Nole en veut bien évidemment plus. Même si le temps ne joue pas en sa faveur et que le duo Carlos Alcaraz‐Jannik Sinner continue d’imposer sa domination. C’est le message que l’homme aux 24 Majeurs a fait passer en conférence de presse après sa victoire facile au deuxième tour de l’Open d’Australie.
« J’essaie toujours de travailler avec un objectif. J’ai eu une intersaison plus longue. Quand j’ai plus de temps, j’essaie évidemment d’analyser mon jeu et les différents éléments que je peux vraiment améliorer. Sinon, à quoi bon ? À quoi bon participer à des compétitions et ne pas vraiment essayer d’être meilleur que la saison précédente ? C’est le genre de mentalité que j’essaie de cultiver. Cela m’a permis de jouer au plus haut niveau à mon âge. Je suis heureux que le travail que j’ai accompli pendant l’intersaison porte ses fruits. C’est le début du tournoi. Évidemment, je n’ai participé à aucun tournoi préparatoire. Je suis vraiment heureux de pouvoir jouer de cette façon, compte tenu de l’absence de matchs de compétition pendant plus de deux mois. Tout a été positif jusqu’à présent, ce sont des signes positifs. Mais je dois évidemment continuer sur cette lancée. »
Toujours aussi passionné et déterminé, Novak Djokovic affrontera le Néerlandais Botic van de Zandschulp (actuel 75e mondial) samedi pour une place en huitièmes de finale à Melbourne.
Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 10:26