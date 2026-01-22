Demi‐finaliste lors des quatre tour­nois du Grand Chelem la saison dernière, Novak Djokovic a réalisé une saison excep­tion­nelle pour un homme de 38 ans, et remar­quable pour n’im­porte quel joueur de tennis de tout âge.

Mais Nole en veut bien évidem­ment plus. Même si le temps ne joue pas en sa faveur et que le duo Carlos Alcaraz‐Jannik Sinner continue d’im­poser sa domi­na­tion. C’est le message que l’homme aux 24 Majeurs a fait passer en confé­rence de presse après sa victoire facile au deuxième tour de l’Open d’Australie.

« J’essaie toujours de travailler avec un objectif. J’ai eu une inter­saison plus longue. Quand j’ai plus de temps, j’es­saie évidem­ment d’ana­lyser mon jeu et les diffé­rents éléments que je peux vrai­ment améliorer. Sinon, à quoi bon ? À quoi bon parti­ciper à des compé­ti­tions et ne pas vrai­ment essayer d’être meilleur que la saison précé­dente ? C’est le genre de menta­lité que j’es­saie de cultiver. Cela m’a permis de jouer au plus haut niveau à mon âge. Je suis heureux que le travail que j’ai accompli pendant l’in­ter­saison porte ses fruits. C’est le début du tournoi. Évidemment, je n’ai parti­cipé à aucun tournoi prépa­ra­toire. Je suis vrai­ment heureux de pouvoir jouer de cette façon, compte tenu de l’ab­sence de matchs de compé­ti­tion pendant plus de deux mois. Tout a été positif jusqu’à présent, ce sont des signes posi­tifs. Mais je dois évidem­ment conti­nuer sur cette lancée. »

Toujours aussi passionné et déter­miné, Novak Djokovic affron­tera le Néerlandais Botic van de Zandschulp (actuel 75e mondial) samedi pour une place en huitièmes de finale à Melbourne.