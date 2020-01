Après sa qualification pour les demi-finales en dominant Milos Raonic (6-4, 6-3, 7-6(1)), Novak Djokovic a été interrogé sur la victoire renversante de Roger Federer en sauvant sept balles de match face à Tennys Sandgren. Le Serbe a rendu hommage au Suisse : « Ce qu’il a fait aujourd’hui (lire ce mardi) est incroyable. Roger a encore montré qu’il était l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Il ne renonce jamais. Quand le moment est capital, il est totalement concentré et joue son meilleur tennis. Sandgren a eu sa chance. Sur les sept balles de match, il y en a cinq sur lesquelles l’échange a duré, mais tout le mérite en revient à Roger. C’est incroyable comment il a renversé la situation. »

Novak Djokovic et Roger Federer se retrouveront en demi-finale ce jeudi pour leur cinquantième duel en carrière. Le Serbe mène 26 victoires à 23 et il n’a plus perdu contre le Suisse dans un tournoi du Grand Chelem depuis la demi-finale de Wimbledon 2012.