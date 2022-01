Expulsé du terri­toire austra­lien juste avant le début de l’Open d’Australie, Novak Djokovic aurait pu l’avoir mauvaise après le 21e titre du Grand Chelem décroché par Rafael Nadal, le plus grand rival de sa carrière.

Au lieu de cela, celui qui va fina­le­ment rester numéro 1 mondial a fait preuve de beau­coup de classe en publiant un message de féli­ci­ta­tion à tous les fina­listes sur son compte Instagram.

« L’Open d’Australie de cette année a été marqué par un tennis remar­quable et les finales ont été excep­tion­nelles. Félicitations à Ashleigh Barty pour une perfor­mance incroyable devant son public et à Danielle Collins pour un tournoi incroyable. Félicitations à Rafael Nadal pour son 21ème GS. Un exploit incroyable. Un esprit de combat toujours impres­sion­nant qui a prévalu une fois de plus. Enhorabuena ! Daniil Medvedev a tout donné sur le court et a joué avec la passion et la déter­mi­na­tion que nous atten­dons de lui. »