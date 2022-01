Le verdict va tomber.

A l’issue de l’au­dience finale fixée dimanche matin par la Cour Fédérale austra­lienne, Novak Djokovic sera renvoyé chez lui, en Serbie, ou obtiendra gain de cause et pourra alors disputer l’Open d’Australie.

Ce dimanche, la sage peut en effet prendre fin bruta­le­ment, même si les consé­quences s’éta­le­ront sans doute sur le long terme. Le sport reprendra ses droits avec le début du tournoi lundi.

La possi­bi­lité que Djokovic puisse défendre son titre existe aussi. Il tente­rait malgré une prépa­ra­tion tron­quée de remporter un 10e Open d’Australie, et un 21e Grand Chelem. Cette option consti­tue­rait le début d’un dernier chapitre qui s’an­non­ce­rait aussi palpi­tant que passionnant.

Le suspens est totale concer­nant la parti­ci­pa­tion de Nole depuis un mois et demi. Les fans de tennis et le grand public suivent cette « saga » aux multiples rebon­dis­se­ments, et attendent désor­mais impa­tiem­ment le dénoue­ment. Il n’a jamais été aussi proche.