La vie est parfois faite de drôles et malheu­reuses coïncidences.

Alors que Lorenzo Musetti a vu deux membres très impor­tants de son staff rentrer en urgence en Italie, son entraî­neur histo­rique, Simone Tartarini, suite au décès de sa mère, et son prépa­ra­teur physique, Damiano Fiorucci, pour raisons person­nelles, Novak Djokovic sera lui aussi privé de son coach, Boris Bosnjakovic, à l’oc­ca­sion du quart de finale de l’Open d’Australie face à l’Italien prévu ce mercredi (pas avant 4h30 du matin).

Touché par un virus et malade depuis le troi­sième tour, l’en­traî­neur serbe ne sera donc pas présent dans le box pour épauler son joueur. Un petit coup dur pour l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem même s’il pourra toujours compter sur Carlos Gomez, qui est un peu comme son deuxième entraîneur.

Une situa­tion rare pour deux joueurs devant s’af­fronter dans un match, et de surcroît, aussi important.