AccueilOpen d'AustralieDjokovic frappé par le même coup dur que Musetti, avant leur duel...
Open d'Australie

Djokovic frappé par le même coup dur que Musetti, avant leur duel en quarts de finale

Thomas S
Par Thomas S

-

64418

La vie est parfois faite de drôles et malheu­reuses coïncidences.

Alors que Lorenzo Musetti a vu deux membres très impor­tants de son staff rentrer en urgence en Italie, son entraî­neur histo­rique, Simone Tartarini, suite au décès de sa mère, et son prépa­ra­teur physique, Damiano Fiorucci, pour raisons person­nelles, Novak Djokovic sera lui aussi privé de son coach, Boris Bosnjakovic, à l’oc­ca­sion du quart de finale de l’Open d’Australie face à l’Italien prévu ce mercredi (pas avant 4h30 du matin). 

Touché par un virus et malade depuis le troi­sième tour, l’en­traî­neur serbe ne sera donc pas présent dans le box pour épauler son joueur. Un petit coup dur pour l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem même s’il pourra toujours compter sur Carlos Gomez, qui est un peu comme son deuxième entraîneur.

Une situa­tion rare pour deux joueurs devant s’af­fronter dans un match, et de surcroît, aussi important.

Publié le mardi 27 janvier 2026 à 15:25

Article précédent
Svitolina‐Monfils, tombeuse de Gauff et quali­fiée en demi‐finales : « Si je n’avais pas pris cette déci­sion, je n’au­rais pas pu jouer ici »
Article suivant
Zverev, entraîné par son père et son frère : « J’en ai marre d’eux, mais eux n’en ont pas marre de moi parce que je paie tout »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.