La vie est parfois faite de drôles et malheureuses coïncidences.
Alors que Lorenzo Musetti a vu deux membres très importants de son staff rentrer en urgence en Italie, son entraîneur historique, Simone Tartarini, suite au décès de sa mère, et son préparateur physique, Damiano Fiorucci, pour raisons personnelles, Novak Djokovic sera lui aussi privé de son coach, Boris Bosnjakovic, à l’occasion du quart de finale de l’Open d’Australie face à l’Italien prévu ce mercredi (pas avant 4h30 du matin).
Touché par un virus et malade depuis le troisième tour, l’entraîneur serbe ne sera donc pas présent dans le box pour épauler son joueur. Un petit coup dur pour l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem même s’il pourra toujours compter sur Carlos Gomez, qui est un peu comme son deuxième entraîneur.
Une situation rare pour deux joueurs devant s’affronter dans un match, et de surcroît, aussi important.
Publié le mardi 27 janvier 2026 à 15:25