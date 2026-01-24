Tout le monde se souvient de l’épisode marquant de l’US Open 2020, lorsque Novak Djokovic avait été disqualifié après avoir lancé involontairement une balle dans la gorge d’une juge de ligne.
L’homme aux 24 titres du Grand Chelem a bien failli revivre un scénario similaire, et cauchemardesque, ce samedi, lors de son match face à Botic van de Zandschulp au troisième tour de l’Open d’Australie.
Alors qu’il menait d’un set et d’un break dans la deuxième manche, face à un adversaire certes diminué mais toujours accrocheur, le Serbe a perdu son sang‐froid. Sur une balle trop longue de « VDZ », Djokovic a lâché un coup de raquette rageur dans la balle, manquant de peu de toucher un ramasseur de balles.
Un geste extrêmement dangereux, qui aurait très probablement entraîné une disqualification… à quelques centimètres près.
Djokovic, frustrado, ha pegado un pelotazo a la bola y CASI le da a un recogepelotas.— José Morón (@jmgmoron) January 24, 2026
Le pasó rozando.
De haberle dado, habría sido descalificado.
pic.twitter.com/nwHcpMPknK https://t.co/MYGN62glBk
L’arbitre a d’ailleurs rappelé le Serbe à l’ordre lors du changement de côté suivant.
Publié le samedi 24 janvier 2026 à 10:51