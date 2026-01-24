AccueilVidéosDjokovic frôle la disqualification avec un geste extrêmement dangereux !
VidéosOpen d'Australie

Djokovic frôle la disqua­li­fi­ca­tion avec un geste extrê­me­ment dangereux !

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

2413

Tout le monde se souvient de l’épisode marquant de l’US Open 2020, lorsque Novak Djokovic avait été disqua­lifié après avoir lancé invo­lon­tai­re­ment une balle dans la gorge d’une juge de ligne.

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem a bien failli revivre un scénario simi­laire, et cauche­mar­desque, ce samedi, lors de son match face à Botic van de Zandschulp au troi­sième tour de l’Open d’Australie. 

Alors qu’il menait d’un set et d’un break dans la deuxième manche, face à un adver­saire certes diminué mais toujours accro­cheur, le Serbe a perdu son sang‐froid. Sur une balle trop longue de « VDZ », Djokovic a lâché un coup de raquette rageur dans la balle, manquant de peu de toucher un ramas­seur de balles.

Un geste extrê­me­ment dange­reux, qui aurait très proba­ble­ment entraîné une disqua­li­fi­ca­tion… à quelques centi­mètres près.

L’arbitre a d’ailleurs rappelé le Serbe à l’ordre lors du chan­ge­ment de côté suivant.

Publié le samedi 24 janvier 2026 à 10:51

Article précédent
Forfait choc au troi­sième tour : « Une déci­sion qui me brise le coeur… »
Article suivant
Justine Henin sur le geste très dange­reux de Djokovic : « Il a eu de la chance, beau­coup de chance. C’est encore plus violent qu’à l’US Open »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.