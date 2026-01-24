Tout le monde se souvient de l’épisode marquant de l’US Open 2020, lorsque Novak Djokovic avait été disqua­lifié après avoir lancé invo­lon­tai­re­ment une balle dans la gorge d’une juge de ligne.

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem a bien failli revivre un scénario simi­laire, et cauche­mar­desque, ce samedi, lors de son match face à Botic van de Zandschulp au troi­sième tour de l’Open d’Australie.

Alors qu’il menait d’un set et d’un break dans la deuxième manche, face à un adver­saire certes diminué mais toujours accro­cheur, le Serbe a perdu son sang‐froid. Sur une balle trop longue de « VDZ », Djokovic a lâché un coup de raquette rageur dans la balle, manquant de peu de toucher un ramas­seur de balles.

Un geste extrê­me­ment dange­reux, qui aurait très proba­ble­ment entraîné une disqua­li­fi­ca­tion… à quelques centi­mètres près.

Djokovic, frus­trado, ha pegado un pelo­tazo a la bola y CASI le da a un reco­ge­pe­lotas.



Le pasó rozando.



De haberle dado, habría sido desca­li­fi­cado.



L’arbitre a d’ailleurs rappelé le Serbe à l’ordre lors du chan­ge­ment de côté suivant.