Novak Djokovic sera le grandissime favori pour la finale de l’Open d’Australie face à Dominic Thiem, lui qui a remporté ses sept finales à Melbourne. En conférence de presse, le Serbe avait eu des mots élogieux concernant la progression de l’Autrichien : « Dominic a gagné quatre de nos derniers matchs dont un serré à Londres (au Masters, en novembre). Il a joué un match incroyable contre Rafa que j’ai regardé. C’est clairement l’un des meilleurs joueurs au monde et il mérite d’être là. Il a beaucoup fait progresser son jeu sur dur car il était plus adapté aux surfaces plus lentes. La terre reste sa surface favorite, mais gagner Indian Wells en battant Roger (Federer) en finale lui a probablement donné énormément de confiance et fait comprendre qu’il pouvait remporter des gros tournois sur d’autres surfaces. Il est à un match d’un titre du Grand Chelem et d’être dans le Top 3 mondial. Il a maintenant l’expérience.«