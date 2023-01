Novak Djokovic est dans le flou.

Même s’il a pu battre le Français Enzo Couacaud, ce jeudi au deuxième tour de l’Open d’Australie, le 5e joueur mondial a reconnu quelques instantes après la rencontre qu’il était inquiet concer­nant sa bles­sure à la jambe gauche. Blessure qui s’est en plus aggravée au cours de la rencontre.

Et forcé­ment cela rappelle quelques petits souve­nirs au Serbe lorsque sur l’édi­tion 2021, il avait remporté le tournoi alors qu’il souf­frait d’une déchi­rure muscu­laire de plusieurs centi­mètres aux abdo­mi­naux. (D’ailleurs, on attend toujours le docu­men­taire à ce sujet…).

« Je suis inquiet, je ne peux pas dire que je ne le suis pas. J’ai dû prendre un temps mort médical, mais je ne veux pas entrer dans les détails. Il y a deux ans, j’ai eu une déchi­rure dans une autre zone et j’avais pu remporter le tournoi. Je dois m’adapter aux circons­tances. Il y a deux choix : laisser tomber ou conti­nuer. Et je vais conti­nuer. Je ne sais pas comment mon corps va réagir, je le prends au jour le jour. J’espère une amélio­ra­tion. On va prendre match par match et voir comment ça se passe. »