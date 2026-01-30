Personne ne bat Novak Djokovic six fois de suite. Si Rafael Nadal et, donc, Jannik Sinner sont les seuls à avoir réussi l’exploit de battre le Serbe cinq fois d’affilée, l’Italien ne fera pas mieux.
Alors que la plupart des observateurs et spécialistes s’attendaient à une boucherie, Novak Djokovic a renversé les pronostics, ce vendredi, en demi‐finales de l’Open d’Australie.
Immense favori de son duel face au décuple vainqueur du tournoi, qualifié par miracle pour les demi‐finales alors qu’il était mené deux sets à rien par Lorenzo Musetti avant l’abandon de ce dernier, le double tenant du titre est tombé sur un Nole des très grands jours.
Si c’est bien l’Italien qui a fait la course en tête en remportant les premiers et troisièmes sets, le cinquième est toujours un exercice très particulier, dans lequel Djokovic excelle.
Malgré un break concédé d’entrée de match, Novak ne s’est jamais affolé, tissant petit à petit sa toile autour d’un Sinner pas du tout opportuniste (16 balles de break manquées sur 18 !).
Si l’un s’est montré attentiste, l’autre a forcément fait preuve d’un réalisme à toute épreuve. Particulièrement précis sur sa mise en jeu et toujours aussi excellent dans sa lecture du jeu, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem a souvent écoeuré le 2e joueur mondial avec une longueur de balle digne de ses plus belles années.
C’est un exploit monumental pour Djokovic, qui s’offre ici l’un des deux meilleurs joueurs du monde, le tout, à bientôt 39 ans : 3–6, 6–3, 4–6, 6–4, 6–4, en 4h10 de jeu.
Il défiera ce dimanche Carlos Alcaraz pour un 11e titre à Melbourne, et une belle revanche de l’édition précédente où le Serbe avait pris le dessus sur l’Espagnol en quarts de finale.
Publié le vendredi 30 janvier 2026 à 15:32