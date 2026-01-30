Personne ne bat Novak Djokovic six fois de suite. Si Rafael Nadal et, donc, Jannik Sinner sont les seuls à avoir réussi l’ex­ploit de battre le Serbe cinq fois d’af­filée, l’Italien ne fera pas mieux.

Alors que la plupart des obser­va­teurs et spécia­listes s’at­ten­daient à une boucherie, Novak Djokovic a renversé les pronos­tics, ce vendredi, en demi‐finales de l’Open d’Australie.

Immense favori de son duel face au décuple vain­queur du tournoi, qualifié par miracle pour les demi‐finales alors qu’il était mené deux sets à rien par Lorenzo Musetti avant l’abandon de ce dernier, le double tenant du titre est tombé sur un Nole des très grands jours.

Si c’est bien l’Italien qui a fait la course en tête en rempor­tant les premiers et troi­sièmes sets, le cinquième est toujours un exer­cice très parti­cu­lier, dans lequel Djokovic excelle.

Malgré un break concédé d’en­trée de match, Novak ne s’est jamais affolé, tissant petit à petit sa toile autour d’un Sinner pas du tout oppor­tu­niste (16 balles de break manquées sur 18 !).

Si l’un s’est montré atten­tiste, l’autre a forcé­ment fait preuve d’un réalisme à toute épreuve. Particulièrement précis sur sa mise en jeu et toujours aussi excellent dans sa lecture du jeu, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a souvent écoeuré le 2e joueur mondial avec une longueur de balle digne de ses plus belles années.

C’est un exploit monu­mental pour Djokovic, qui s’offre ici l’un des deux meilleurs joueurs du monde, le tout, à bientôt 39 ans : 3–6, 6–3, 4–6, 6–4, 6–4, en 4h10 de jeu.

Il défiera ce dimanche Carlos Alcaraz pour un 11e titre à Melbourne, et une belle revanche de l’édi­tion précé­dente où le Serbe avait pris le dessus sur l’Espagnol en quarts de finale.