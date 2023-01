Novak Djokovic est tota­le­ment impi­toyable avec ses adver­saires. Andrey Rublev a notam­ment pu le constater ce mercredi, en quarts de finale de l’Open d’Australie.

Et comme si cette démons­tra­tion n’était pas suffi­sante, le joueur serbe a décidé d’en rajouter une petite couche en confé­rence de presse en affir­mant que c’était aussi un message envoyé à tous les joueurs encore en lice, à savoir son futur adver­saire en demi‐finale, Tommy Paul, mais aussi à Stefanos Tsitsipas et Karen Khachanov.

« Je ne peux pas vrai­ment dire que je ne me suis jamais senti aussi confiant car j’ai eu des saisons incroyables ici, avec des matches qui sont vrai­ment inou­bliables pour moi. C’est diffi­cile de comparer car j’ai eu la chance de vivre beau­coup de succès à l’Open d’Australie. Mais ces deux derniers matches, contre deux très bons joueurs, des joueurs en forme (De Minaur et Rublev), avec le fait de les battre de cette manière en trois sets, c’est quelque chose que je veux vrai­ment en ce moment, quelque chose qui envoie un message à tous mes adver­saires encore dans le tableau. Je me sens bien sur le court, de mieux en mieux au fur et à mesure que le tournoi avance. Je ne pouvais pas rêver d’une meilleure situa­tion en ce moment. Je n’ai jamais perdu une demi‐finale à l’Open d’Australie. J’espère que cela ne chan­gera pas. »