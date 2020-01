Novak Djokovic, qui avait laissé un set en route face à Jan-Lennard Struff lors de son entrée en lice, est monté en puissance en corrigeant Tatsuma Ito (6-1, 6-4, 6-2). En conférence de presse, le Serbe s’est montré très satisfait de sa prestation et notamment de son service : « J’adore le vent (rires). Je suis sarcastique et je ne pense pas que les joueurs apprécient ces conditions. Maintenant, il faut accepter que l’on sera mis au défi non seulement par notre adversaire mais aussi par les conditions. Je suis bien rentré dans le match en jouant très bien dès le début. Je menais 5-0 en 15 minutes. Je suis juste satisfait de ma performance. C’était la première fois que je jouais contre Ito et avec mon équipe, on avait bien analysé son jeu. Mon service a très bien fonctionné. C’est quelque chose sur lequel j’ai travaillé pendant l’intersaison. C’est l’une des priorités. Gagner beaucoup de points faciles sur mes premiers services et cela a été payant jusqu’à présent comme lors de l’ATP Cup. »

Face au Japonais, le numéro 2 mondial n’a pas concédé une seule balle de break et il n’a perdu que onze points sur ses mises en jeu et seulement trois sur ses premières.