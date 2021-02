Nul doute que Novak Djokovic ne devait pas s’at­tendre à une telle oppo­si­tion au moment de ren­trer ce mer­cre­di sur son jar­din de la Rod Laver Arena afin d’y défier l’Américain Frances Tiafoe, au 2ème tour de l’Open d’Australie. Le numé­ro 1 mon­dial, pour­tant impres­sion­nant depuis son arri­vée à Melbourne avec des vic­toires convain­cantes en ATP Cup face à Denis Shapovalov (n°12) et Alexander Zverev (n°7), a déjà per­du son pre­mier set de la quin­zaine face au 64ème joueur mon­dial. Finalement vic­to­rieux en 4 sets (6–3, 6–7 (3), 7–6 (2), 6–3), le « Djoker » pou­vait être sou­la­gé au moment de se pré­sen­ter en confé­rence de presse d’après‐match.

« J’ai été impres­sion­né par la façon dont Tiafoe jouait. Il a très bien ser­vi. Il s’est bat­tu dur. Je pense que nous avons tous les deux joué à un haut niveau. Je veux dire, j’ai été pous­sé jus­qu’à l’ex­trême limite je pense. Le deuxième et le troi­sième set étaient vrai­ment très proches. J’ai été chan­ceux de mener deux sets à un. De toute évi­dence, j’ai eu plus d’op­por­tu­ni­tés ensuite et j’ai en quelque sorte su capi­ta­li­ser au milieu du qua­trième set. Oui, c’é­tait un match dif­fi­cile, et je suis vrai­ment content d’a­voir rem­por­té une telle bataille. »

Au pro­chain tour, « Nole » sera oppo­sé à l’Américain Taylor Fritz, tête de série numé­ro 27.