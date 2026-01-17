AccueilOpen d'AustralieDjokovic : "J'ai perdu, oui, trois des quatre tournois du Grand...
Djokovic : « J’ai perdu, oui, trois des quatre tour­nois du Grand Chelem contre Sinner ou Alcaraz. Inutile de les encenser davan­tage. Ils ont déjà été suffi­sam­ment félicités »

Par Jean Muller

Relax en confé­rence de presse, Novak semble frais avant le début des hosti­lités. Et on le sait, cet élément va être déter­mi­nant d’au­tant que le tirage au sort n’a pas été trop clément. Mais la grande force du Serbe, c’est aussi de prendre les choses de façon posi­tive même si le grand défi est de parvenir à bous­culer Sinner et Alcaraz.

« Je donne vrai­ment le meilleur de moi‐même, comme je l’ai fait à 25 ans, et je pense avoir très bien joué et les avoir mis au défi dans leur quête du titre. J’ai perdu, oui, trois des quatre tour­nois du Grand Chelem contre Sinner ou Alcaraz. Inutile de les encenser davan­tage. Ils ont déjà été suffi­sam­ment loués (sourire). Nous savons à quel point ils sont bons, et ils méritent abso­lu­ment leur place. Ils sont actuel­le­ment les forces domi­nantes du tennis masculin. J’essaie toujours de rester dans la course. Pas en termes de clas­se­ment, même si je sais qu’être n° 4 est un bon clas­se­ment qui permet éven­tuel­le­ment béné­fi­cier de meilleurs tirages au sort lors des premiers tours. Après cela n’af­fecte pas ma façon d’aborder le Grand Chelem. Vous savez, ma prio­rité est vrai­ment de prendre soin de mon corps et d’es­sayer bien sûr de traiter chaque match comme s’il s’agis­sait d’une finale »

