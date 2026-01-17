Relax en conférence de presse, Novak semble frais avant le début des hostilités. Et on le sait, cet élément va être déterminant d’autant que le tirage au sort n’a pas été trop clément. Mais la grande force du Serbe, c’est aussi de prendre les choses de façon positive même si le grand défi est de parvenir à bousculer Sinner et Alcaraz.
« Je donne vraiment le meilleur de moi‐même, comme je l’ai fait à 25 ans, et je pense avoir très bien joué et les avoir mis au défi dans leur quête du titre. J’ai perdu, oui, trois des quatre tournois du Grand Chelem contre Sinner ou Alcaraz. Inutile de les encenser davantage. Ils ont déjà été suffisamment loués (sourire). Nous savons à quel point ils sont bons, et ils méritent absolument leur place. Ils sont actuellement les forces dominantes du tennis masculin. J’essaie toujours de rester dans la course. Pas en termes de classement, même si je sais qu’être n° 4 est un bon classement qui permet éventuellement bénéficier de meilleurs tirages au sort lors des premiers tours. Après cela n’affecte pas ma façon d’aborder le Grand Chelem. Vous savez, ma priorité est vraiment de prendre soin de mon corps et d’essayer bien sûr de traiter chaque match comme s’il s’agissait d’une finale »
