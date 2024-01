En confé­rence de presse, Nole a été inter­rogé sur ses routines lors de cette première levée des tour­nois du Grand Chelem. Le Serbe a expliqué qu’il appré­ciait vrai­ment notam­ment se balader et prendre du bon temps dans le jardin bota­nique qui est près du stade.

« Je ne suis pas super­sti­tieux. J’aime bien évidem­ment visiter certains endroits qui m’ont porté chance et qui me font du bien. Par exemple, les jardins bota­niques juste à côté, c’est un parc magni­fique où j’aime passer du temps et être seul dans la nature, simple­ment m’an­crer, serrer les arbres dans mes bras, grimper aux arbres et tout ça. J’adore faire ça. Donc je fais ça depuis, oui, les 15 dernières années. Que ce soit le secret du succès ici en Australie ou non, je ne sais pas, mais cela m’a défi­ni­ti­ve­ment fait du bien (sourire) »