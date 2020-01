Novak Djokovic ne cesse de monter en puissance. Après la perte d’un set face à Jan-Lennard Struff au premier tour, le Serbe a accéléré la cadence contre les Japonais Tatsuma Ito et Yoshihito Nishioka. Le numéro 2 mondial a encore impressionné au niveau de son service : « Quand tu commences avec un avantage d’un break, cela donne un peu plus de confiance. Je me suis senti plus détendu. Je savais que j’allais avoir beaucoup d’opportunités car le service n’est pas son arme principale. Je lui ai toujours donné une balle différente, j’ai joué vite et cela a bien fonctionné. Mon service a encore été très efficace en m’apportant des points gratuits, des aces (17) ou des services gagnants. On peut toujours s’améliorer et c’est ce qui fait la beauté du sport. Au niveau de mon rythme de service, j’ai un pourcentage de réussite sur mes premières qui est élevé. C’est ce qui me permet d’aller plus vite dans mes jeux de service, de les gagner plus confortablement et de mettre encore plus de pression sur les retours. C’est quelque chose d’intéressant pour la deuxième semaine d’un Grand Chelem. »

Deux très bonnes performances qui lui donnent forcément de la confiance pour la suite de la compétition : « J’ai terminé ce tournoi l’an dernier avec deux performances fantastiques face à Pouille et Nadal, deux de mes meilleurs matchs en Grand Chelem à ce niveau, en demi-finale et finale. J’adore jouer sur ce court, j’aime les conditions. Je commence à me sentir très à l’aise. A moi de continuer. »