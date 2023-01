Après sa démons­tra­tion face à Rublev en quarts de finale, Novak Djokovic a tenu à faire un point avec les médias pour évoquer l’idée que leur objec­ti­vité le concer­nant n’était pas toujours très « juste ».

« Ce que j’aime person­nel­le­ment, c’est le respect, et non pas un récit unidi­men­sionnel qui se concentre unique­ment sur un côté de l’his­toire et qui continue pendant un certain temps à raconter cette histoire dans cette direc­tion. J’aime voir que quel­qu’un adopte une pers­pec­tive diffé­rente, qu’il comprenne, s’il écrit sur moi ou sur un autre athlète, d’où on vient, et qu’il essaie d’être un peu plus objectif. Mais encore une fois, je respecte votre profes­sion et je comprends que sans vous et sans les médias, notre sport ne serait pas ce qu’il est, aussi mondial et popu­laire. Je comprends qu’il y a des gens qui sont peut‐être partiaux, qui m’aiment plus, qui m’aiment moins. Mais c’est tout. C’est vrai­ment diffi­cile de définir ça en un terme simple. »