En confé­rence de presse avant son entrée en lice à l’Open d’Australie, prévue lundi face à Pedro Martinez (71e mondial), Novak Djokovic a évoqué sa quête d’un 25e titre du Grand Chelem, qu’il pour­suit depuis 2023.

« J’essaie de me concen­trer sur ce que j’ai déjà accompli, pas sur ce que je pour­rais encore accom­plir. J’espère que ça arri­vera, bien sûr, mais 24, ce n’est déjà pas un mauvais nombre. Je dois l’ap­pré­cier, me rappeler la carrière incroyable que j’ai eue et aussi relâ­cher un peu cette pres­sion inutile. Il y a toujours de la pres­sion et des attentes, évidem­ment, mais je ne pense pas qu’il soit néces­saire pour moi d’aborder les tour­nois du Grand Chelem avec une menta­lité de ‘main­te­nant ou jamais’, de ‘tout ou rien’. Je ne pense pas que ce soit utile, ni que cela me permette de donner le meilleur de moi‐même. »