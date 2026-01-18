En conférence de presse avant son entrée en lice à l’Open d’Australie, prévue lundi face à Pedro Martinez (71e mondial), Novak Djokovic a évoqué sa quête d’un 25e titre du Grand Chelem, qu’il poursuit depuis 2023.
« J’essaie de me concentrer sur ce que j’ai déjà accompli, pas sur ce que je pourrais encore accomplir. J’espère que ça arrivera, bien sûr, mais 24, ce n’est déjà pas un mauvais nombre. Je dois l’apprécier, me rappeler la carrière incroyable que j’ai eue et aussi relâcher un peu cette pression inutile. Il y a toujours de la pression et des attentes, évidemment, mais je ne pense pas qu’il soit nécessaire pour moi d’aborder les tournois du Grand Chelem avec une mentalité de ‘maintenant ou jamais’, de ‘tout ou rien’. Je ne pense pas que ce soit utile, ni que cela me permette de donner le meilleur de moi‐même. »
Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 16:51