Dans 15 jours débute l’Open d’Australie. La qua­ran­taine des 72 joueurs anime consi­dé­ra­ble­ment cette période de pré­pa­ra­tion. Le numé­ro 1 mon­dial, qui a dû faire face, à plu­sieurs reprises, aux cri­tiques sur le trai­te­ment réser­vé aux meilleurs joueurs, a révé­lé sa vie en qua­ran­taine. L’octuple vain­queur à Melbourne affirme n’avoir jamais connu une telle expérience :

« C’est une expé­rience unique », a décla­ré Novak. « Je n’ai jamais vécu quelque chose comme ça avant, mais c’est génial, je ne peux pas me plaindre. Je suis vrai­ment heu­reux d’être en Australie. J’ai été très bien accueilli ici par les gens et j’ai vécu une expé­rience incroyable à Melbourne au cours des 15 der­nières années. Et aus­si à Adélaïde en 2007. »

Entre sa danse serbe ou l’interaction qu’il a eu avec des enfants jouant au ten­nis en bas de son bal­con, Nole assure l’am­biance, en atten­dant la fin de la quarantaine.