Si elles sont moins strictes qu’à Melbourne, les res­tric­tions en cours dans la « bulle » sani­taire d’Adelaïde n’en res­tent pas moins sévères. Réservée aux trois meilleurs joueurs des cir­cuits ATP et WTA, aux Williams ain­si qu’aux par­te­naires d’en­traî­ne­ment, elle per­met aux heu­reux élus de sor­tir et de s’en­traî­ner quelques heures par jour…mais de manière très res­treinte. En effet, inter­ro­gé par la radio locale Mix 102.3 d’Adelaïde, le numé­ro 1 mon­dial Novak Djokovic révèle ne pas avoir vu Serena Williams depuis leur arri­vée sur place.

« Je n’ai pas vu Serena depuis que nous sommes ici, ce qui est bizarre parce que nous logeons dans le même hôtel. Mais si nous ne nous sommes pas vus, c’est évi­dem­ment à cause des res­tric­tions et de l’i­so­le­ment. Je ne vois que des membres de mon équipe. Je sais que Serena est ici. Je vais lui envoyer un mes­sage, et j’es­père qu’elle pour­ra vous contac­ter », a‑t‐il expli­qué aux jour­na­listes, taquin.