En une seule phrase, le Serbe a refroidi l’assistance. Si lors de son discours sur le court, il n’avait pas expliqué clairement qu’il serait là en 2027, en conférence de presse, il a clairement annoncé qu’il ne savait pas s’il allait joue l’Open d’Australie 2027.
« Je ne sais pas si je jouerai l’Open d’Australie l’année prochaine. Je reviendrai en Australie, mais peut‐être pas en tant que joueur actif. »
Il faut dire que l’Open d’Australie est un peu à part dans le calendrier d’autant que plus les années passent, plus Novak a du mal à s’éloigner de sa famille. A Roland‐Garros comme à Wimbledon, il est souvent accompagne de sa femme et de ses enfants, et cela rend les choses plus faciles. Après, on est déjà certain pour le moment de la voir à Paris, Londres, et New‐York, il faut en profiter car cela risque de ne pas durer bien longtemps même s’il avait évoquer les Jeux de Los Angeles comme objectif ultime.
Publié le lundi 2 février 2026 à 09:12