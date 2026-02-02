En une seule phrase, le Serbe a refroidi l’as­sis­tance. Si lors de son discours sur le court, il n’avait pas expliqué clai­re­ment qu’il serait là en 2027, en confé­rence de presse, il a clai­re­ment annoncé qu’il ne savait pas s’il allait joue l’Open d’Australie 2027.

« Je ne sais pas si je jouerai l’Open d’Australie l’année prochaine. Je revien­drai en Australie, mais peut‐être pas en tant que joueur actif. »

Il faut dire que l’Open d’Australie est un peu à part dans le calen­drier d’au­tant que plus les années passent, plus Novak a du mal à s’éloi­gner de sa famille. A Roland‐Garros comme à Wimbledon, il est souvent accom­pagne de sa femme et de ses enfants, et cela rend les choses plus faciles. Après, on est déjà certain pour le moment de la voir à Paris, Londres, et New‐York, il faut en profiter car cela risque de ne pas durer bien long­temps même s’il avait évoquer les Jeux de Los Angeles comme objectif ultime.