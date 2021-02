En confé­rence de presse après son suc­cès facile face à Jérémy Chardy, le numé­ro 1 mon­dial a logi­que­ment été inter­ro­gé sur sa course pour le GOAT. Sans se débi­ner et sans man­quer de res­pect envers Rafa et Roger, Novak a clai­re­ment expri­mé son sen­ti­ment : « Je res­pecte tous mes adver­saires et tous les records qui ont été éta­blis dans le ten­nis. Je pense sur­tout à Roger et Rafa, ce qu’ils ont réa­li­sé au fil des ans. Ce sont des légendes de notre sport, et je les admire beau­coup. Comme je l’ai dit, ils ont influen­cé posi­ti­ve­ment mon jeu, mon déve­lop­pe­ment, mes pro­grès. Comme je l’ai aus­si répé­té, c’est cette riva­li­té qui m’a per­mis de réa­li­ser tout ce que j’ai fait pour l’ins­tant, et cela conti­nue encore aujourd’­hui. Mais je tiens à pré­ci­ser que je ne « veux » aucun de leur suc­cès, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne suis pas jaloux de leur succès.J’essaye de construire le mien »