Au lendemain de son succès à l’Open d’Australie, Novak Djokovic était venu présenter son trophée aux photographes et journalistes serbes ce lundi. Dans les colonnes de SportKlub, le Serbe a fait part de ses émotions.

Le numéro 1 mondial se veut assez calme après ce 17e titre du Grand Chelem : « Avant de m’endormir hier soir (lire ce dimanche), j’ai discuté avec ma femme et elle me demandait si j’avais plein de pensées et d’émotions dans ma tête. Je lui ai dit que je ressentais une certaine paix. C’est quelque chose qui me fait avancer aujourd’hui. Je n’ai pas de sentiment de surexcitation ou d’exaltation, juste la paix, comme si je m’étais débarrassé de tout. Pendant le tournoi, il y a des luttes internes, des pensées sur qu’est-ce qui va se passer et ça prend beaucoup d’énergies… Mais depuis la fin du tournoi, je ressens de la paix, de l’harmonie et de la sérénité. »