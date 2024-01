Lors de son passage en confé­rence de presse à Melbourne après sa victoire face à Tomas Etcheverry, ce vendredi au 3e tour de l’Open d’Australie, Novak Djokovic a notam­ment évoqué un certain Roger Federer lors­qu’un jour­na­liste lui a demandé si son atti­tude avait pu poser des problèmes à certains joueurs du circuit au début de sa carrière.

Une ques­tion liée à sa petite prise avec Ben Shelton lors du dernier US Open et ses récentes décla­ra­tions sur l’Américain qui ne se serait « pas comporté correc­te­ment, avec respect sur le court, et aussi avant le match. »

Question : « Lorsque vous êtes arrivé sur le circuit, vous aviez une forte person­na­lité et vous étiez très expressif. Je me demande s’il y a déjà eu des joueurs plus âgés qui vous ont critiqué ou vous ont donné des conseils. Vous souvenez‐vous d’un moment où quel­qu’un d’autre a pu vous faire changer de comportement ? »

Novak Djokovic : « Je sais que Federer n’ai­mait pas la façon dont je me compor­tais au début. Cela ne lui conve­nait pas. Je ne sais pas pour les autres. Je suppose que je n’étais pas le type de gars préféré de certains des meilleurs joueurs parce que je n’avais pas peur de dire que je voulais être le meilleur joueur du monde. J’étais confiant, et je sentais que j’avais le jeu pour assumer. Mais je n’ai jamais manqué de respect à qui que ce soit. Évidemment, sur le court, beau­coup de choses peuvent se produire dans le feu de l’ac­tion. C’était il y a très long­temps main­te­nant, cela fait 20 ans que j’ai fait mes débuts sur le circuit profes­sionnel. C’est vrai­ment diffi­cile de dire qui m’a plus ou moins aimé. Je pense en avoir nommé un, donc je ne sais pas. Je ne me souviens pas des autres. »