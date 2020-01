Pendant l’intersaison, le célèbre journaliste américain du New York Times Christopher Clarey a eu l’occasion de rencontrer Novak Djokovic à Monte-Carlo où il réside et effectue sa préparation.

Il publie son entretien pendant l’Open d’Australie et le Serbe explique qu’il est en quête de quelque chose de plus que simplement décrocher des trophées et des records : « Tout le monde parle des trophées, des exploits, des records, de l’histoire et je suis vraiment chanceux d’être un des gars qui en fait partie. Je suis vraiment reconnaissant de la carrière que j’ai eue mais pour moi en ce moment, le tennis est plus un programme qu’une obsession de réussite individuelle (…) Je ne vois plus le tennis uniquement par le fait que j’y vais pour gagner un trophée, je fais tout pour y parvenir et une fois que c’est fait c’est fait et c’est la seule raison pour laquelle je suis joueur. J’ai fini avec ce chapitre de ma vie. Je suppose qu’à travers l’évolution de ma vie, je suis arrivé à un stade où c’est plus que ça. »