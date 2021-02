Vainqueur en 4 manches de Frances Tiafoe, Novak Djokovic avait bien conscience qu’il aurait pu pas­ser à la trappe ce mar­di. Interrogé sur le court à l’is­sue de ce suc­cès, le numé­ro un mon­dial a livré une ana­lyse prag­ma­tique de ce duel de plus de 3H34 : « On a joué un grand match. J’aurai bien vou­lu évi­ter ce type de com­bat lors d’une pre­mière semaine d’un tour­noi du Grand Chelem mais c’est comme ça. De plus, j’ai déjà vécu ce type de situa­tion dans ma car­rière, donc ce n’est pas une nou­veau­té. Au final, je suis chan­ceux notam­ment avec cette péna­li­té qui le décon­centre à un moment impor­tant de la ren­contre. Je lui sou­haite vrai­ment le meilleur pour la suite. Quand à moi, je constate que le court est très rapide, plus rapide qu’il ne l’a jamais été depuis 15 ans. Il faut donc bien ser­vir pour espé­rer aller loin. C’est d’ailleurs ce que l’on a fait les deux aujourd’­hui avec 22 aces pour lui, et 26 pour moi »