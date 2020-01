Novak Djokovic a fait preuve de maîtrise pour écarter Milos Raonic (6-4, 6-3, 7-6(1)) et rejoindre ainsi les demi-finales de l’Open d’Australie. En conférence de presse, le Serbe a été interrogé sur son problème de lentilles au milieu du troisième set : « Comme je l’ai dit sur le terrain, je me sentais mal de quitter le court à 4-4 (au troisième set) et non pas à un changement de côté. Je suis désolé, mais ce n’était pas un coup tactique mais je devais vraiment changer de lentilles car c’était un problème depuis plusieurs jeux. »

Comme depuis le début de la quinzaine, le numéro 2 mondial a pu compter sur un service très performant : « Je varie énormément avec le slice, le lift, à plat, sur le corps, au T… J’essaie de ne jamais servir de la même manière. J’ai une tactique différente selon l’adversaire. Depuis le début de l’année, mon service est très performant et j’obtiens énormément de points gratuits. La manière dont je sers actuellement est sans doute la meilleure de ma carrière.«