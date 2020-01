A l’issue de son succès facile face à Roger Federer (7-6(1), 6-4, 6-3), Novak Djokovic a répondu sur le court aux questions souvent pertinentes de Jim Courier. Le Serbe a notamment parlé de son début de match difficile : « J’étais très nerveux en début de match, et quand Roger menait 4-1, 0-40 la situation était plutôt critique. Je me suis alors repris, calmé en restant concentré sur ce que j’avais à faire. Face à Roger, il ne faut jamais se laisser faire car il est toujours agressif et créatif. J’ai donc cherché à rester dominateur sur les rallyes, à me détendre et aussi à le faire bouger au maximum. D’ailleurs, je tiens à remercier Roger d’être venu ce soir (lire ce jeudi) car je suis certain qu’il n’était pas physiquement à 100 %. »