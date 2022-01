Le numéro 1 mondial a publié un commu­niqué où il donne son senti­ment après cette affaire unique dans les annales du sport. Le Serbe se dit déçu mais semble main­te­nant accepter la « sentence ».

« Je vais main­te­nant prendre un peu de temps pour me reposer et récu­pérer, avant de faire d’autres commen­taires. Je suis extrê­me­ment déçu de la déci­sion, qui signifie que je ne peux pas rester en Australie et parti­ciper à l’Open d’Australie. Je respecte la déci­sion de la Cour et je coopé­rerai avec les auto­rités compé­tentes en ce qui concerne mon départ d’Australie. Je suis mal à l’aise sur le fait que l’ac­cent ait été mis sur moi ces dernières semaines, et j’es­père que nous pour­rons tous main­te­nant nous concen­trer sur le jeu et ce tournoi que j’aime. Je voudrais souhaiter aux joueurs, aux offi­ciels, au personnel, aux béné­voles et aux fans tout le meilleur pour le tournoi. J’aimerais enfin remer­cier ma famille, mes amis, mon équipe et mes suppor­ters pour leur soutien. Vous avez été d’une grande aide. »