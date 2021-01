Elle était attendue, et Novak Djokovic a finalement décidément de répondre à la polémique enclenchée par sa lettre envoyée à Craig Tiley, président de Tennis Australia. Dans un post Instagram, « Nole » s’est expliqué, déplorant que ses « bonnes intentions envers ses camarades de Melbourne aient été interprétées comme de l’égoïsme et de l’ingratitude » alors que « cela ne pourrait pas être plus loin de la vérité ».

Djokovic a ensuite argumenté qu’au lieu de profiter de sa propre situation, il choisissait « toujours d’agir et de se mettre au service des autres, malgré les potentielles conséquences et incompréhensions ». « Je me soucie vraiment de mes camarades joueurs. J’ai gagné mes privilèges à la dure et pour cela, c’est très difficile pour moi de rester simple spectateur en sachant à quel point chaque aide, geste ou mot importait pour moi lorsque j’était encore petit et insignifiant. Par conséquent, j’utilise aujourd’hui ma position privilégiée pour être au service des autres. »

Fin de la polémique ?