Novak a réussi son entrée dans le tournoi même si quelques passages de son match face à ont été compli­qués face Carballes Baena. Le Serbe était donc très heureux de ce bon départ surtout que la route va être longue pour tenter de remporter son dixième titre à Melbourne.

« La chose la plus posi­tive est qu’au fur et à mesure que le match avan­çait, je me sentais mieux et je bougeais mieux. Je me suis égale­ment adapté au style de jeu de mon adver­saire, que je n’avais pas vu depuis long­temps. C’est tout à son honneur, il a bien servi et a bien joué, surtout dans le deuxième set, où il a main­tenu le score à égalité. Je dirais que vers la fin du deuxième set, j’ai trouvé une vitesse supplé­men­taire en moi. Je pense que dans les trois premiers jeux du troi­sième set, je n’ai perdu qu’un point environ. Je suis heureux d’avoir pu terminer le match comme ça »