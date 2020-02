On a vécu une finale d’un très haut niveau, un match qui conclut une quinzaine splendide pour les fans du tennis. Si Novak était le favori logique puisqu’il a toujours remporté les finales qu’il a jouées en Australie (NDLR : 7 sur 7), il a du batailler pour parvenir à soulever le trophée face à un Dominic Thiem, accrocheur, créateur, un vrai combattant.



Après un 3ème set fantomatique, le Serbe a repris ses esprits en gardant toujours la même tactique : défendre, défendre et encore défendre. En face, Dominic Thiem a confirmé ses progrès connaissant que quelques courts passage à vide.



L’Autrichien peut nourrir deux vrais regrets, la fin du 4ème set où il a concédé son service trop aisément et la balle de 2 partout pour débreaké le Serbe dans l’ultime manche. Il en fallait pas plus pour Novak pour prendre l’ascendant et finalement clore ce duel (6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4). C’est son 17ème titre du Grand Chelem, et surtout le 8ème en Australie, rien que ça…