L’annulation du visa du numéro mondial n’est pas légale !

C’est ce que que le juge Kelly a signifié. Par consé­quent, Novak Djokovic devrait être libéré du « centre de déten­tion » où il était installé depuis son arrivée en Australie et le refus de son visa à l’aéroport.

Le gouver­ne­ment austra­lien a encore la possi­bi­lité d’op­poser des recours notam­ment via le minis­tère de l’immigration.

Si cette procé­dure est engagée, le risque pour Novak Djokovic est de ne plus pouvoir entrer sur le terri­toire pour les trois prochaines années. Cela le prive­rait donc d’un certain nombre d’édi­tions de l’Open d’Australie, le tournoi du Grand Chelem où il est le plus perfor­mant (neuf titres).

L’affaire n’est donc pas finie, mais le premier set a bel et bien été remporté par le Serbe.