Les médias ne par­donnent rien au numé­ro 1 mon­dial. Cette situa­tion existe depuis le début de sa car­rière du Serbe. Il est vrai qu’à ce moment là cer­taines de ses atti­tudes sur le court étaient équivoques.

Le drame autour de sa bles­sure face à Taylor Fritz confirme donc que la situa­tion ne s’est pas vrai­ment amé­lio­rée mal­gré son statut.

Répondant à cette « pro­blé­ma­tique » auprès des jour­na­listes serbes, Novak s’est expri­mé du bout des lèvres car comme il le dit il ne veut sur­tout pas ouvrir cette boite de Pandore. « C’est comme une boîte de Pandore. Si nous com­men­çons à en par­ler main­te­nant, nous ne nous arrê­te­rons pas ce soir. Il y a pro­ba­ble­ment un mil­lion de rai­sons dif­fé­rentes. Honnêtement, j’ai accep­té cela. Je ne peux pas dire que cela ne me touche pas – bien sûr, l’in­jus­tice ou l’at­ti­tude incor­recte de cer­tains médias me touche, je suis un homme de chair et de sang, j’ai des émo­tions et bien sûr je n’aime pas ça, j’aime avoir une belle rela­tion avec eux, mais évi­dem­ment que ce n’est pas tou­jours pos­sible. J’essaye de me concen­trer sur des choses posi­tives, sur des articles et des textes positifs »