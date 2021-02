Medvedev est dans une forme éblouis­sante. Le Russe semble ne plus connaître le goût de la défaite. 20 vic­toires d’af­fi­lée dont 12 contre un membre du top 10. Il a l’oc­ca­sion dimanche de battre le numé­ro 1 mon­dial pour la deuxième fois en trois mois. Au vu de cette quin­zaine, le qua­trième joueur mon­dial paraît être le joueur le plus apte à battre Djokovic « chez lui ». Une vic­toire dimanche du Russe res­sem­ble­rait à un pas­sage de témoin entre deux joueurs au style de jeu simi­laire. Le joueur de 25 ans, troi­sième au clas­se­ment ATP lun­di en cas de défaite contre « Nole » et dau­phin de son adver­saire du jour en cas de vic­toire, est le plus jeune joueur à atteindre une finale de l’Open d’Australie depuis… Novak Djokovic. Une simple coïncidence ?

