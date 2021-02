Avec ce 18ème titre, Novak Djokovic met clai­re­ment la pres­sion sur Roger et Rafa. Le voi­la à 18 titres du Grand Chelem avec la pers­pec­tive d’al­ler « les » cher­cher dès 2021 avec Roland‐Garros puis Wimbledon. Pour le moment en Grand Chelem, c’est Rafa qui est en tête en terme de pour­cen­tage de réus­site avec 20 titres pour 28 finales, contre 18 pour 28 pour Djoko et 20⁄ 31 pour le Suisse. Le pro­chain rendez‐vous du côté de la porte d’Auteuil sera encore déci­sif pour la course au GOAT