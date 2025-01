Lors d’une petite vidéo où on lui deman­dait de décrire certaines stars en un mot, Novak Djokovic a commis visi­ble­ment l’er­reur de dire « ski » pour décrire Jannik Sinner.

Beaucoup de fans ont réagi en parlant de manque de respect d’au­tant que pour Roger Federer par exemple le Serbe avait désigné le Suisse par le mot élégance.

La polé­mique a telle­ment pris de place sur les réseaux sociaux que Nole a préféré y mettre fin en prenant la parole.

« Aujourd’hui, j’ai vu sur les réseaux sociaux qu’il y avait un drame et une histoire à ce sujet, comme si je l’avais humilié ou si je lui avais inten­tion­nel­le­ment manqué de respect. Cela n’a rien à voir avec ça. C’était un de ces quiz, où il faut trouver quelque chose en une seconde. C’était le tour de Siner, une image de ski est apparue dans ma tête car l’homme était quelque part en train de skier, je l’ai vu… D’ailleurs, on parle toujours de ski tous les deux, qu’on skiera ensemble un jour, etc »

