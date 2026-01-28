Novak Djokovic a eu beaucoup de chance ce mercredi face à Lorenzo Musetti en quarts de finale de l’Open d’Australie.
Mené deux sets à zéro, en grande difficulté dans le jeu et gêné par une ampoule sous le pied, le Serbe semblait se diriger vers l’élimination lorsque son adversaire a ressenti une douleur aux adducteurs.
Vainqueur à la suite de l’abandon de Musetti dans la troisième manche, Novak Djokovic n’a pas célébré sa qualification. Et après avoir rendu hommage au cinquième joueur mondial lors de l’interview sur le court, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a révélé en conférence de presse avoir discuté avec l’équipe adverse.
« Honnêtement, la première fois que je l’ai vu en difficulté, c’était lors du troisième jeu du troisième set, quand j’ai breaké son service. Mais j’ai parlé à certains membres de son équipe, notamment mon ancien agent, Edoardo (Artaldi), qui m’a dit qu’il se plaignait déjà au début du deuxième set, mais je n’ai pas eu l’impression que cela affectait beaucoup son jeu, même si cela a probablement empiré, et c’est ce qui s’est passé », a déclaré le décuple vainqueur du tournoi.
Qualifié pour le dernier carré alors qu’il n’a plus remporté le moindre set depuis samedi, en raison du forfait de Jakub Mensik et de l’abandon de Lorenzo Musetti, Novak Djokovic attend désormais Jannik Sinner ou Ben Shelton en demi‐finales, vendredi.
Publié le mercredi 28 janvier 2026 à 10:58