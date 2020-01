Lors de l’interview d’après match donné sur le court, Novak Djokovic, et c’est assez rare, a parlé de son fils et de son apprentissage du tennis : « Mon fils joue souvent avec moi et ça l’intéresse. D’ailleurs, il comprend déjà ce qui se passe. Il connaît déjà Roger, Rafa et d’autres champion. Son coup préféré est le revers, il me dit qu’il est né avec un revers (rires). En tant que père, je ne pourrai pas me mettre à la place de son entraîneur. Je veux le laisser libre, s’il veut prendre une raquette, et je serai très content s’il le fait, mais il est encore trop tôt pour en parler. »