Fraichement sor­ti de sa vic­toire expé­di­tive face à Jérémy Chardy (6–3, 6–1, 6–2), dans son jar­din de la Rod Laver Arena, Novak Djokovic a été lon­gue­ment inter­ro­gé par la presse. D’abord sur les nou­velles décla­ra­tions de l’i­né­vi­table Nick Kyrgios, que « Nole » n’a pas sou­hai­té com­men­ter, mais aus­si sur ses objec­tifs et records à venir, alors qu’il est plus proche que jamais de sur­pas­ser le record de Roger Federer du nombre de semaines à la tête du clas­se­ment ATP (310 contre 307 pour Djokovic).

"Alors bien sûr, je suis toujours motivé et inspiré pour atteindre de grands objectifs et battre des records. Je veux dire, je mentirais si je dis que ce n'est pas quelque chose auquel je pense. Bien sûr que ça l'est. Je veux dire, j'ai été très transparent sur le fait que l'un de mes plus grands objectifs est d'essayer d'atteindre le record de semaines en tant que n°1 mondial. Et je me rapproche de plus en plus de celui-là. Donc, évidemment, c'est une sorte de réalisation de toute une vie pour moi. Et les tournois du Grand Chelem aussi."