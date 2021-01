En marge de la confé­rence de presse de l’é­quipe de Serbie pour l’ATP Cup, Novak Djokovic a été inter­ro­gé sur son meilleur moment pas­sé sur le sol aus­tra­lien en tant que joueur de ten­nis. Et sans grande sur­prise, le numé­ro 1 mon­dial a évo­qué la mythique finale de l’Open d’Australie 2012 où il a réus­si à faire plier Rafael Nadal après une ren­contre tita­nesque de 5h53 (ndlr : 5–7, 6–4, 6–2, 6–7(5), 7–5).

« Je me sens chez moi à chaque fois que je viens ici. Mon plus beau sou­ve­nir en Australie ? Si je devais gar­der un moment unique ce serait avec la vic­toire en finale contre Rafael Nadal en 2012. Ce fut l’un des matchs les plus incroyables que j’ai jamais dis­pu­té. Je ne peux pas non plus oublier mon pre­mier titre en 2008 », a décla­ré le chef de file de la délé­ga­tion serbe qui affron­te­ra le Canadien Denis Shapovalov dans la nuit de lun­di à mar­di (pas avant 1h30, heure française).