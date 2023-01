Lors du media day avant l’Open d’Australie où il visera un 10e sacre, Novak Djokovic a logi­que­ment donné des nouvelles de sa gêne physique ressentie à l’ischio‐jambier gauche. Le Serbe avoue avoir fait preuve d’une grande prudence à l’en­traî­ne­ment en ayant soigneu­se­ment éviter de trop forcer.

« Je me suis un peu battu avec ça, honnê­te­ment, au cours des sept derniers jours. Heureusement, ce n’est pas un gros problème. Jusqu’à présent, j’ai pu m’en­traîner, parti­ciper à des matchs, jouer des points, des sets… C’est donc un point positif. Évidemment, je suis un peu plus prudent. Je ne donne pas tout lors des séances d’en­traî­ne­ment, je conserve mon énergie pour la semaine prochaine. J’espère que ça ne me causera pas de problèmes », a confié le Serbe, opposé à Roberto Carballes Baena au 1er tour.