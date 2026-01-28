Qualifié pour les quarts de finale de l’Open d’Australie sans avoir à disputer les huitièmes de finale en raison du forfait de Jakub Mensik, Novak Djokovic rejouait ce mercredi pour la première fois depuis samedi et sa victoire au troisième tour face à Botic van de Zandschulp.
Et alors qu’il en grande difficulté dans le jeu, mené deux sets à zéro par Lorenzo Musetti, et visiblement gêné par des ampoules sous le pied, Djokovic a finalement profité de l’abandon de son adversaire dans la troisième manche, contraint de renoncer en raison d’une blessure soudaine aux adducteurs.
Un scénario aussi cruel pour Musetti que chanceux pour Djokovic qui a fait réagir les observateurs, et notamment le journaliste Benoît Maylin sur le réseau social X.
« Djokovic n’a plus gagné 1 set dans cet open d’Australie depuis samedi ! Et il est en demi‐finales ! C’est le plus grand tour de magie de toute l’histoire du tennis ! Un truc à te faire croire au père Noël, et au monstre du Loch Ness. Insensé. »
Miraculé, Novak Djokovic attend désormais Jannik Sinner ou Ben Shelton en demi‐finales, vendredi.
Publié le mercredi 28 janvier 2026 à 08:41