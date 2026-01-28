AccueilOpen d'Australie"Djokovic n'a plus gagné un set depuis samedi et il est en...
Open d'Australie

« Djokovic n’a plus gagné un set depuis samedi et il est en demi‐finales, c’est le plus grand tour de magie de toute l’his­toire du tennis », lâche Benoît Maylin

Baptiste Mulatier
Baptiste Mulatier

-

0

Qualifié pour les quarts de finale de l’Open d’Australie sans avoir à disputer les huitièmes de finale en raison du forfait de Jakub Mensik, Novak Djokovic rejouait ce mercredi pour la première fois depuis samedi et sa victoire au troi­sième tour face à Botic van de Zandschulp.

Et alors qu’il en grande diffi­culté dans le jeu, mené deux sets à zéro par Lorenzo Musetti, et visi­ble­ment gêné par des ampoules sous le pied, Djokovic a fina­le­ment profité de l’abandon de son adver­saire dans la troi­sième manche, contraint de renoncer en raison d’une bles­sure soudaine aux adduc­teurs.

Un scénario aussi cruel pour Musetti que chan­ceux pour Djokovic qui a fait réagir les obser­va­teurs, et notam­ment le jour­na­liste Benoît Maylin sur le réseau social X. 

« Djokovic n’a plus gagné 1 set dans cet open d’Australie depuis samedi ! Et il est en demi‐finales ! C’est le plus grand tour de magie de toute l’histoire du tennis ! Un truc à te faire croire au père Noël, et au monstre du Loch Ness. Insensé. »

Miraculé, Novak Djokovic attend désor­mais Jannik Sinner ou Ben Shelton en demi‐finales, vendredi.

Publié le mercredi 28 janvier 2026 à 08:41

